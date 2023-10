Pasadag Mahallesi, Turcja

od €147,111

Poddaj się: 2024

Nasz projekt składa się z 20 bloków i 660 mieszkań na powierzchni 65 000 m2 w dzielnicy Yuvacık jest z Kocaeli. Istnieją dwupoziomowe ogrody, dwupoziomowe tarasy i normalne opcje płaskie od 1 + 1 do 4 + 1, od 89 m2 do 355 m2.W naszych apartamentach znajduje się łaźnia turecka i sauna. Otwarte i zamknięte baseny, sauna, łaźnia turecka, jeziora, siłownia, place zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, korty tenisowe, amfiteatr, otwarte i zamknięte parkingi i lasy jako wspólne obszary z systemem bezpieczeństwa 24/7 na naszej stronie.