Apartamenty 3 1 v kvadrohause na zavershayuschey stadii stroitelstva

Mahmutlar, Turcja

od €210,000

84 m² 2

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Euro Residence 16 to nowy kompleks komfortowych apartamentów, położony zaledwie 700 metrów od wybrzeża Morza Śródziemnego w mieście Mahmutlar, 12 km od Alanyi. Mahmutlar to nowoczesne miasteczko z doskonałą infrastrukturą. Z kompleksu, zaledwie 500 metrów od centralnej ulicy miasta - Barbaros, w której znajduje się wiele sklepów, restauracji i barów, a dwa razy w tygodniu mija wschodni bazar, który jest popularny wśród turystów. Euro Residence 16 znajduje się na terytorium 2201 metrów kwadratowych. m, składa się z jednego 12-piętrowego budynku, w tym tylko 59 apartamentów z pięknym widokiem na wybrzeże, morze i góry. Wszystkie apartamenty są gotowe do zakwaterowania i eksploatacji. Mieszkania do wynajęcia: - Stalowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne; - Wbudowany zestaw kuchenny z granitowymi blatami; - Łazienki mają kompletny zestaw hydrauliczny, wbudowane meble i lustro; - Powłoka podłogowa - płytki ceramiczne; - Pokrycie ściany - zmywalna farba teflonowa; - Panoramiczny balkon w salonie. Infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium z ogrodem krajobrazowym; - odkryty basen z częścią dla dzieci; - hala sportowa; - sauna; - bilard; - plac zabaw; - Parking. Dzięki mieszkaniu w Euro Residence na wybrzeżu Morza Śródziemnego zyskujesz doskonałą ekologię, niekończące się morze, słońce, obfitość warzyw i owoców przez cały rok! Dzwoń lub pisz, doradzaj za darmo, mów wszystko o najbardziej dochodowych obiektach!