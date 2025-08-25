  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı

Konyaalti, Turcja
$105,951
45
ID: 27864
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Konyaalti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    2024
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Ogrzewaniem Podłogowym w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Antalyi Konyaaltı

Apartamenty z widokiem na góry i przyrodę znajdują się w dzielnicy Hurma w dzielnicy Konyaaltı w Antalyi. Hurma to jeden z najbardziej preferowanych regionów Antalyi, ze swoim doskonałym położeniem blisko morza. W tej okolicy znajduje się także słynna na całym świecie plaża Konyaaltı.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi Konyaaltı znajdują się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb. Obiekt znajduje się także 2,5 km od plaży Konyaaltı, 2,6 km od portu jachtowego Setur Marina, 2,9 km od kolejki linowej Sarısu, 5,4 km od szpitala Olympos, 13 km od Kaleiçi i 26,5 km od lotniska w Antalyi.

Apartamenty z widokiem na góry znajdują się w inwestycji wybudowanej na działce o powierzchni 2.435 m². W projekcie dostępne są apartamenty z 1 sypialnią oraz 2-3 apartamenty dwupoziomowe. Kompleks posiada ekskluzywne udogodnienia, takie jak basen, basen dla dzieci, winda, park dla dzieci, centrum fitness, sauna, sala gier, sala bilardowa, pergole i całodobowy system kamer bezpieczeństwa.

Apartamenty o nowoczesnym wystroju składają się z sypialni, salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. Apartamenty na parterze dysponują prywatnym ogrodem, a apartamenty dwupoziomowe na najwyższym piętrze dysponują tarasem.


AYT-04251

Lokalizacja na mapie

Konyaalti, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

