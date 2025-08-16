Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kaş
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja
  6. Widok na morze

Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Kas, Turcja

Rezydencja Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Rezydencja 8 pokojów w Kas, Turcja
Rezydencja 8 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 6 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w miejscowości Sarıbelen (Kaş), na naturalnej działce…
$4,59M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Türkçe
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się