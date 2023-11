Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Turcja

od €359,633

Projekt przebudowy dla całej dzielnicy w centrum Stambułu. Powstaje tutaj kompleks kilku jednostek mieszkalnych, biurowych i detalicznych oraz pięciogwiazdkowy hotel. Przez cały blok biegnie deptak z piekarniami, sklepami spożywczymi i sklepami warzywnymi. Dziedzińce mają ogrody z małymi stawami. Każdy apartament ma balkon i może być wykończony w jasnym, minimalistycznym lub ciemnym, klasycznym designie. Mieszkańcy apartamentów mają dostęp do całodobowej obsługi hotelu i parkingu na 3900 samochodów. Każde mieszkanie ma co najmniej 1 miejsce parkingowe ( wliczone w cenę ). Faza 1 projektu - zakończenie pod koniec 2022 r. Faza 2–2025. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kompleks obejmuje również: 20 restauracji i 120 sklepów. Kino. Sąd gastronomiczny. Bezpieczeństwo 24/7. Transfer do stacji metra i stacji metra. Zalety Deweloper jest laureatem głównej międzynarodowej nagrody architektonicznej International Property Awards w kategorii projektowania wnętrz. Własność gotowa, odpowiednia do obywatelstwa. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnice centralne, w tym Beyoglu, są najbardziej nasycone infrastrukturą: szpitale, centra handlowe, szkoły i uniwersytety, butiki i hotele. Przystanek autobusowy - 200 m E5 - 2 km Stacja metra - 1,8 km Istiklal Street - 2 km Park - 1,4 km