Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salon ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası banyosu -kiler -2 geniş balkon -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Konut kompleksinde yeşil alan
Cudowny widok natury i czyste powietrze. -Nasza willa ma 3 + 1 pokoje, 125 m2 netto -Nasza willa ma 2 podłogi, jej przód nigdy nie zostanie zamknięty, *W sypialni znajduje się łazienka *Otwarta kuchnia *2 km do obwodnicy *Optymalne 2 km *Lotnisko 10 km Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji