Celal Bayar Mahallesi, Turcja

od €882,306

279 m² 1

Poddaj się: 2023

Projecteşme Project znajduje się w pobliżu słynnych na całym świecie zatok, plaż i marin. Folkart Boyalık Çeşme to miejsce, w którym można w pełni cieszyć się życiem. Odległość do : Plaża BOYALIK ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bay AYAYORGİ ..... 2 km Marina EŞME ..... 3,5 km Plaża ILICA ...... 4 km Hotel SHERATON ...... 4 km Rynek ALAÇATI ...... 5 km Zatoka PAŞALİMANI ...... 9 km Port ALACATI ..... 9 km Infrastruktura społeczna: - Otwarty basen - Basen dla dzieci - Stołówka - Zadaszony parking - centrum Pilates, centrum fitness, sala do jogi - Spa i sauna - Lobby i część wypoczynkowa - 24 godziny ochrony - System nadzoru wideo Dodatkowa infrastruktura: - Wbudowane urządzenia - System ogrzewania i chłodzenia VRV - Wodomierze i prąd - Miejsce parkingowe dla jednego samochodu dla mieszkań 1 + 1 - Dwa miejsca parkingowe dla mieszkań 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Generator - Parking kryty z automatycznym systemem odczytu numerów Usługi publiczne: - Inteligentny system domowy z 10-calowym ekranem dotykowym, domofonem wideo IP przy wejściach do rezydencji, a także przy konsjerża i serwisie kompleksu mieszkalnego - Kontrola oświetlenia, klimatyzacji i zasłon, zaprojektowana zgodnie z osobistymi preferencjami mieszkańców - Zdalne sterowanie systemem komfortu i bezpieczeństwa za pomocą urządzeń mobilnych - Transfer danych na urządzenia mobilne za pomocą usług e-mail i powiadomień push - Sterowanie systemem klimatyzacji za pomocą technologii zdalnego sterowania - Zdalne monitorowanie za pomocą kamer 3G za pomocą urządzeń mobilnych, ekranu dotykowego i interfejsu telefonicznego - Folkart Boyalık Çeşme korzysta z systemu Control 4 obsługującego IP, Wi-Fi, RF i KNX Folkart Boyalık Çeşme składa się z 66 mieszkań o różnych układach od 1 + 1 do 4 + 1. Materiał z mieszkania 1 + 1 166,9 m2 brutto 2 + 1 171,3 m2 brutto 3 + 1 310,3 m2 brutto 4 + 1 316,3 m2 brutto