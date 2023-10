Bahcelievler Mahallesi, Turcja

od €565,000

Projekt obejmuje apartamenty mieszkalne, baseny dla dzieci i dorosłych, łaźnię turecką, saunę, centrum fitness, boiska sportowe, ścieżki spacerowe, ścieżki do joggingu, place zabaw, Całodobowa ochrona z monitoringiem wideo i miejsce parkingowe na 700 samochodów. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Topkapi to jedna z najstarszych dzielnic Stambułu. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w pobliżu szkół, szpitali, centrów handlowych, stacji metra Davutpaşa i Cevizlibağ. 30 minut jazdy samochodem do Mostu Bosfor 7 minut jazdy samochodem do dworca autobusowego Esenler