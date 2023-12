Ovacik, Turcja

od €250,000

140 m² 2

Poddaj się: 2023

Nasza willa znajduje się na plaży Yeni Şakran, 50 metrów od ulicy Yalı, a po 45 dniach jest pod klucz. Jest bardzo blisko placu, plaży, kawiarni, miejsca do spacerów i parku dla dzieci i znajduje się przy ruchliwej drodze. Gaz ziemny, system ogrzewania podłogowego, wyposażona kuchnia, łazienka Hilton i wszystkie produkty pierwszej jakości. Można go również zaprojektować zgodnie z wykresami, jeśli jest to wymagane w następujący sposób. Posiada ogród 3 + 1, łazienkę i taras. I piętro: salon i kuchnia, 2. piętro: 2 pokoje, łazienka, wc, 3 piętro: sypialnia, łazienka i duży taras z widokiem na morze. Mamy 2 wille, obie widzą morze z tarasu i 2. piętro, są takie same. Ma ogród i osobne wejście. Skontaktuj się, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje...