Asmali Mescit Mahallesi, Turcja

od €617,000

Projekt to kompleks mieszkaniowy o eleganckiej architekturze w tradycyjnym stylu i nowoczesnym wnętrzu. Projekt obejmuje 20 różnych apartamentów z 1-2 sypialniami o powierzchni od 64 m2 do 224 m2. Każdy apartament posiada salon i otwartą kuchnię z jadalnią, 1-2 sypialnie i 1-2 łazienki. Niektóre apartamenty mają balkony. Wyposażenie i wyposażenie w domu Projekt obejmuje również: ochronę z kamerami 24/7, pomieszczenie do przechowywania każdego mieszkania, pomieszczenie na specjalne spotkania, prezentacje i filmy, tereny rekreacyjne, centralne ogrzewanie i system chłodzenia. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Historyczna część miasta była w ostatnich latach bardzo poszukiwana w zakresie powierzchni mieszkalnych. W pobliżu kompleksu znajdują się sklepy z pamiątkami, usługi sprzedaży wycieczek, centra spa, butiki, sklepy znanych projektantów, restauracje, centra kultury i sztuki.