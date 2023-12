Alsancak Mahallesi, Turcja

Cena na żądanie

73–233 m² 4

Poddaj się: 2023

Prestiżowy kompleks mieszkaniowy w SERCU Izmiru nad brzegiem Morza Egejskiego! Projekt składa się z 4 budynków i obejmuje ponad 1000 mieszkań z widokiem na zatokę Izmir, a także lokale komercyjne. Powierzchnia apartamentu: 56 - 234 m2. Układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Na terytorium: baseny zewnętrzne / wewnętrzne / dziecięce, place zabaw, ścieżki spacerowe, otwarte boiska sportowe, szkoła, sklepy, kawiarnie, taras słoneczny, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, skatepark, kort tenisowy i wiele innych Lokalizacja: Izmir, Konak to centralnie prestiżowa dzielnica miasta, biznesowe i kulturalne centrum Izmiru, z doskonałą dostępnością transportu i infrastrukturą społeczną. W pobliżu: metro, stadion, park, promenada, szpital państwowy, przystanek tramwajowy, centrum kultury, park, uniwersytet, szkoły. Odległości: Prywatny szpital Gazi: 1,1 km Szpital Medyczny w Izmirze: 2,8 km Prywatne liceum św. Józefa w Izmirze: 1,6 km Lotnisko Adnan Menderes 20 km Szkoła średnia Namika Kemal: 1,9 km Uniwersytet Egejski: 1,9 km Na terenie LCD budowana jest także szkoła publiczna. Przystanek tramwajowy stadionu “ Alsanjak ”: 400 m Stacja Alsanjak: 1,2 km Projekt oferuje różne opcje mieszkania, od 2 + 1 do 4 + 1 typ, który może zaspokoić potrzeby każdej nowoczesnej rodziny