Wille z garażem na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
SIBOTANICA FORESTA - LUKSURY POOL VILLAUkończone 4-Sypialnia Premium VillaNależy do najbogat…
$1,38M
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
SIBOTANICA FORESTA - LUKSURY POOL VILLAUkończone 4-Sypialnia Premium VillaNależy do najbogat…
$1,35M
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 960 m²
Liczba kondygnacji 1
🌿🏡LUKSURY PRIVATE POOL VILLA 🏡🌿Exclusive Forest Community, PhuketDoświadcz ultraprywatnych t…
$2,05M
