  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thep Krasatti
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

1 obiekt total found
Kawalerka w Thalang, Tajlandia
Kawalerka
Thalang, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/7
Inwestuj w luksusowe apartamenty! Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Dochód z 7%!…
$117,181
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Parametry nieruchomości w Thep Krasatti, Tajlandia

