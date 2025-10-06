Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thep Krasatti
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Condo 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Stylowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Thalang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadc…
$70,379
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Thep Krasatti, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się