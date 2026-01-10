Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thep Krasatti
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Thalang
16
9 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 7/7
✔ Kompleks znajduje się w dogodnej dzielnicy na południu Phuket, 1,5 km od plaży Nai Harn. O…
$126,408
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Komfortowe apartamenty w centrum Talang - obszar, który łączy komfort miasta z naturalnym pi…
$65,652
Agencja
KVARIS Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Kompleks, gdzie znajdują się komfortowe i jasne apartamenty, oferuje harmonijne połączenie n…
$122,131
Agencja
KVARIS Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Napisz w Telegram
AtlantaAtlanta
Mieszkanie 3 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Jasny i przestronny apartamenty są dogodnie usytuowany w centralnej części Phuket w dzielnic…
$85,770
Agencja
KVARIS Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Kompleks, w którym znajduje się studio łączy nowoczesny styl miejski z elementami naturalnym…
$53,889
Agencja
KVARIS Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
CultureCulture

Typy nieruchomości w Thep Krasatti.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Thep Krasatti, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
