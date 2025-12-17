Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thalang
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Thalang, Tajlandia

Choeng Thale
3563
Sakhu
197
Si Sunthon
71
Thep Krasatti
10
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/9
Apartament na sprzedaż, w najbardziej prestiżowej okolicy wyspy Phuket - Laguna.Apartament j…
$200,528
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Thalang.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Thalang, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się