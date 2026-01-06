Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w Si Sunthon, Tajlandia

27 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 7
Rozwój 42 willi z prywatnych basenów i apartamentów znajduje się w niesamowitym Layan Bay na…
$1,99M
Bliźniak w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 2
Nowe luksusowe kondominium powstanie bardzo blisko najbardziej znanej i popularnej wśród wyr…
$605,532
Bliźniak w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 301 m²
Liczba kondygnacji 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 301 m²
Piętro 4/7
Get a ticket to Phuket as a gift!*Who is it for: The project is ideal for families with chil…
$1,87M
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 112 mkw. w budynku C na 6. piętrze. Numer jednostki MBC6…
$494,631
Bliźniak 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 349 m²
Piętro 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex t…
$1,58M
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 112 mkw. w budynku G na 6. piętrze. Numer jednostki MBG6…
$491,481
Bliźniak 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 7/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$439,028
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/7
2 sypialnie, apartament 113 mkw. w budynku E na 1 piętrze. Numer jednostki MBE116Najbardziej…
$534,012
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 112 mkw. w budynku G na 6. piętrze. Numer jednostki MBG6…
$491,481
Bliźniak 4 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 4 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Piętro 2/2
To the sea 1300 m, Income guaranteeAbout the complex:The complex consists of 26 two-story ap…
$456,430
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/7
2 sypialnie condo 113 mkw. w budynku G na 1 piętrze. Numer jednostki MBG101Najbardziej oczek…
$530,834
Bliźniak 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 4/8
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: An ideal choice for family vacations and ren…
$432,449
Bliźniak 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 4/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$674,044
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Piętro 4/4
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Luksusowy apartament Kiara Reserve Residence…
$1,83M
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/7
2 sypialnie condo 113 mkw. w budynku C na 1 piętrze. Numer jednostki MBC105Najbardziej oczek…
$534,012
Bliźniak 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$230,490
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
2 sypialnie, 112 mkw. w budynku C na 6. piętrze. Numer jednostki MBC605Najbardziej oczekiwan…
$491,481
Bliźniak 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 511 m²
Piętro 6/7
Your ideal home in Phuket. Each buyer has tickets to Phuket and back as a gift!* For whom i…
$3,07M
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 382 m²
Piętro 4/4
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Luxury Kiara Reserve Residences C…
$1,83M
Bliźniak 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Piętro 3/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$1,43M
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 7/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$918,601
Bliźniak 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$544,857
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/7
2 sypialnie, apartament 113 mkw. w budynku E na 1 piętrze. Numer jednostki MBE115Najbardziej…
$534,012
Bliźniak 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Bliźniak 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3/4
Phuket and return tickets as a gift!* For whom is suitable:The premium project on the first…
$1,60M
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$416,005
Bliźniak 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Bliźniak 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/7
2 sypialnie condo 113 mkw. w budynku C na 1 piętrze. Numer jednostki MBC104Najbardziej oczek…
$534,012
Parametry nieruchomości w Si Sunthon, Tajlandia

