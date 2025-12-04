Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Pattaya City, Tajlandia

Pattaya
22
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 8/8
WOW Marka Nowy Kondominium Dusit Grand Park 2 znajduje się w samym sercu Jomtien. Będzie ona…
$64,706
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pattaya City, Tajlandia

z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się