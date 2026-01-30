Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mueang Phuket
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Mueang Phuket, Tajlandia

Rawai
3
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Parter z widokiem na park znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży Nai Harn - na ósmej na…
$337,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
50 Lemons
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Szeregowiec 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt znajduje się na południu wyspy Phuket, w spokojnej dzielnicy Rawai, w otoczeniu malo…
$274,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
50 Lemons
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Szeregowiec 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!*Dla kogo: VIP Galaxy Rawai Villas to idealne mie…
$657,965
Zostaw prośbę
OneOne
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mueang Phuket, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się