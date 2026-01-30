Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Mueang Phuket, Tajlandia

Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel ze 140 pokojami w pobliżu plaży Kata w Phuket w Tajlandii. w Karon, Tajlandia
Pokoje 140
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 140 pokoi, w pobliżu plaży Kata, Phuket, 1 km. Jest to ho…
$23,55M
Zostaw prośbę
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. w Karon, Tajlandia
Pokoje 88
Liczba kondygnacji 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
Zostaw prośbę
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii w Karon, Tajlandia
Pokoje 224
Powierzchnia 976 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii …
$49,93M
Zostaw prośbę
Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket. w Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 35 m²
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hote…
$147,000
Zostaw prośbę
