Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Ko Kaeo, Tajlandia

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo w Pa Khlok, Tajlandia
Condo
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 528 m²
Ten nowo odnowiony i elegancko urządzony penthouse położony jest w prestiżowej Royal Phuket …
$1,72M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ko Kaeo, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się