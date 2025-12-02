Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Tajlandia
  3. Klet Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Klet Kaeo, Tajlandia

Kawalerka Usuwać
3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Klet Kaeo, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Klet Kaeo, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Serving time - IV sq. 2027 letter
$99,772
Kawalerka w Bang Sare, Tajlandia
Kawalerka
Bang Sare, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 4/8
Szanse inwestycyjne! Komfortowe apartamenty w malowniczej okolicy plaży Beacon Bang Saray.Id…
$63,260
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka 1 pokój w Klet Kaeo, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Klet Kaeo, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/8
24 studios left on the sale! There are no more apartments.   unit205-1981956bat in u…
$60,731
Parametry nieruchomości w Klet Kaeo, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
