Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Klet Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Klet Kaeo, Tajlandia

Bang Sare
8
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Klet Kaeo, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Klet Kaeo, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 3/6
Doskonała mieszanka komfortu i luksusu w tym olśniewającym domu półwyselekcjonowanego w Satt…
$255,572
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 15 pokojów w Klet Kaeo, Tajlandia
Dom 15 pokojów
Klet Kaeo, Tajlandia
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 533 m²
Piętro 2/2
Ultimate komfort i luksus życia w tym oszałamiającym domu w Sattahip, Chonburi. Z 8 przestro…
$4,40M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Klet Kaeo.

wille

Parametry nieruchomości w Klet Kaeo, Tajlandia

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się