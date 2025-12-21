Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Karon
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Karon, Tajlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Karon, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Karon, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Piętro 3/3
Doświadcz nowego poziomu luksusu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Ta now…
$1,95M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Karon, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się