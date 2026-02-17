Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Choeng Thale, Tajlandia

10 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA - Bang Tao / Cherng TalayUkończył 3- Sypialnia nowoczesny basen Villa - w pełni umeblo…
$913,148
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
WIĘCEJ - LUKSURY POOL VILLAUkończył 3- Sypialnia nowoczesna willa - w pełni umeblowane i got…
$1,22M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA 22Zakończono 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Gotowy do poruszania sięISTNIEJE WYŁ…
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
PHASE 2 - Cherng Talay / Bang TaoBrand- Nowy 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Obok Międz…
$1,14M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
OZONE VILLA - Bang Tao / Cherng TalayUkończył 3- Sypialnia nowoczesny basen Villa - w pełni …
$752,947
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Zenithy Pool Villa Budapeszt 124; Odnowienie możliwościTo jest to samo.✨ Zakończył 2- Stor…
$691,354
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
THE TEAK PLUKET - Bang Tao / Cherng TalayUkończone 4- Sypialnia 2- Storey Luksusowy basen Vi…
$842,072
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA 18Zakończono 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Gotowy do poruszania sięISTNIEJE WYŁ…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
THE TEAK PLUKET - Bang Tao / Cherng TalayUkończył 3- Sypialnia Luksusowy basen Villa - w peł…
$740,388
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
PHASE 2 - Cherng Talay / Bang TaoBrand- Nowy 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Obok Międz…
$1,12M
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Choeng Thale, Tajlandia

