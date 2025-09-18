Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Choeng Thale, Tajlandia

wille
749
szeregowcy
32
bliźniaki
26
1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 1
Najlepsza opcja inwestycji w Phuket: 2-pokojowe wille w najbardziej prestiżowej okolicy wysp…
$397,000
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
