Chiang Mai, Tajlandia

od €58,641

24–52 m² 3

Poddaj się: 2023

PROJEKT COTE D'AZUR Luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiego jedzenia i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Kompleks położony jest na zamkniętym obszarze chronionym o powierzchni 24 000 metrów kwadratowych. m z wieloma basenami i tropikalnym ogrodem, składa się z sześciu 8-piętrowych budynków i obejmuje 1308 wspaniałych mieszkań. Na terenie kompleksu znajdują się restauracje i sklepy. Kompleks dostarczony: I kwartał 2020 roku. INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU: Basen dachowy i bar 3 obszary basenu ( basen dla dzieci, basen dla dorosłych, zjeżdżalnie wodne ) altany do relaksu i grilla otwarty parking ochrona i nadzór wideo na terytorium restauracja odbiór ( od 9 do 18 godzin ) salon / bar siłownia sauna i łaźnia parowa gorące i zimne jacuzzi pokój zabaw dla dzieci tenis stołowy bilard sala komputerowa / biblioteka DYSTRYKTURA OBSZARU: - na plażę Jomtien 7-10 minut pieszo, 3 minuty komunikacją - przechowywać 7-11 w projekcie ( budynek A ) - pranie 10 minut pieszo, 3 minuty w transporcie - do najbliższego hipermarketu 10-12 minut na torze - do najbliższej szkoły - 10-12 minut transportem - na najbliższy rynek - 12-15 minut transportem Dla mieszkańców kompleksu oferowany jest bezpłatny transfer na plażę iz powrotem. Transport z projektu jest wysyłany 3 razy dziennie. Czas wyjazdu: 10:30, 13:30, 16:00. FORMULARZ NIERUCHOMOŚCI: Darmowy kontyngent zagraniczny