  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chiang Mai City Municipality
  4. Dzielnica mieszkaniowa ZhK Cote d Azur

Dzielnica mieszkaniowa ZhK Cote d Azur

Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
od
$62,000
;
3
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 3840
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chiang Mai
  • Miasto
    Chiang Mai City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

PROJEKT COTE D'AZUR Luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiego jedzenia i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Kompleks położony jest na zamkniętym obszarze chronionym o powierzchni 24 000 metrów kwadratowych. m z wieloma basenami i tropikalnym ogrodem, składa się z sześciu 8-piętrowych budynków i obejmuje 1308 wspaniałych mieszkań. Na terenie kompleksu znajdują się restauracje i sklepy.  Kompleks dostarczony: I kwartał 2020 roku. INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU:
  • Basen dachowy i bar
  • 3 obszary basenu ( basen dla dzieci, basen dla dorosłych, zjeżdżalnie wodne )
  • altany do relaksu i grilla 
  • otwarty parking
  • ochrona i nadzór wideo na terytorium
  • restauracja 
  • odbiór ( od 9 do 18 godzin )
  • salon / bar 
  • siłownia
  • sauna i łaźnia parowa
  • gorące i zimne jacuzzi
  • pokój zabaw dla dzieci
  • tenis stołowy 
  • bilard 
  • sala komputerowa / biblioteka
DYSTRYKTURA OBSZARU: - na plażę Jomtien 7-10 minut pieszo, 3 minuty komunikacją - przechowywać 7-11 w projekcie ( budynek A ) - pranie 10 minut pieszo, 3 minuty w transporcie  - do najbliższego hipermarketu 10-12 minut na torze - do najbliższej szkoły - 10-12 minut transportem - na najbliższy rynek - 12-15 minut transportem Dla mieszkańców kompleksu oferowany jest bezpłatny transfer na plażę iz powrotem. Transport z projektu jest wysyłany 3 razy dziennie.  Czas wyjazdu: 10:30, 13:30, 16:00. FORMULARZ NIERUCHOMOŚCI: Darmowy kontyngent zagraniczny

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 52.0
Cena za m², USD 2,356
Cena mieszkania, USD 122,500
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 32.0
Cena za m², USD 2,594
Cena mieszkania, USD 83,000
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 24.5
Cena za m², USD 2,618
Cena mieszkania, USD 64,000

Lokalizacja na mapie

Chiang Mai City Municipality, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$261,615
Zespół mieszkaniowy CANOPY HILLS
Phuket, Tajlandia
od
$1,45M
Zespół mieszkaniowy So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Tajlandia
od
$86,280
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$292,952
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,643
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa ZhK Cote d Azur
Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
od
$62,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Zespół mieszkaniowy The Title Legendary Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$197,567
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 31–89 m²
20 obiekty nieruchomości 20
700 m do morza, Niezawodny deweloperO kompleksie:Kompleks składa się z 9 budynków o 7 kondygnacjach i obejmuje 637 mieszkań. 1-pokojowe mieszkania własnościowe o powierzchni od 41 do 51 mkw. są dostępne. Wewnątrz: Club House, lobby, przestrzeń coworkingowa, sala fitness, sala bokserska, sala…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 65.0
122,380 – 296,993
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 88.0
256,605 – 350,076
Mieszkanie 3 pokoi
89.0
475,675
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,82M
Nowoczesny kompleks oferuje dwupiętrowe wille z basenem, ogrodami i parkingami różnych typów. Można kupić pakiet mebli od 2 do 3 milionów bahtów, w zależności od rodzaju willi. Obok kompleksu deweloper buduje międzynarodową szkołę z basenem, boiskiem do piłki nożnej i boiskiem do koszykówki.…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$54,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 39–45 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Idealny dla tych, którzy chcą połączyć luksusowe wakacje z możliwościami inwestycyjnymi. Projekt przeznaczony jest do rozpoznawania klientów, którzy cenią komfort i stabilne dochody z wynajmu.O lokalizacji:Położony zaledwie kilkaset metró…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.5 – 45.0
59,217 – 399,635
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
12.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje