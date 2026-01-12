Dzielnica mieszkaniowa ZhK Cote d Azur

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PROJEKT COTE D'AZUR
Luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiego jedzenia i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu.
Kompleks położony jest na zamkniętym obszarze chronionym o powierzchni 24 000 metrów kwadratowych. m z wieloma basenami i tropikalnym ogrodem, składa się z sześciu 8-piętrowych budynków i obejmuje 1308 wspaniałych mieszkań. Na terenie kompleksu znajdują się restauracje i sklepy.
Kompleks dostarczony: I kwartał 2020 roku.
INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU:
Basen dachowy i bar
3 obszary basenu ( basen dla dzieci, basen dla dorosłych, zjeżdżalnie wodne )
altany do relaksu i grilla
otwarty parking
ochrona i nadzór wideo na terytorium
restauracja
odbiór ( od 9 do 18 godzin )
salon / bar
siłownia
sauna i łaźnia parowa
gorące i zimne jacuzzi
pokój zabaw dla dzieci
tenis stołowy
bilard
sala komputerowa / biblioteka
DYSTRYKTURA OBSZARU:
- na plażę Jomtien 7-10 minut pieszo, 3 minuty komunikacją
- przechowywać 7-11 w projekcie ( budynek A )
- pranie 10 minut pieszo, 3 minuty w transporcie
- do najbliższego hipermarketu 10-12 minut na torze
- do najbliższej szkoły - 10-12 minut transportem
- na najbliższy rynek - 12-15 minut transportem
Dla mieszkańców kompleksu oferowany jest bezpłatny transfer na plażę iz powrotem. Transport z projektu jest wysyłany 3 razy dziennie.
Czas wyjazdu: 10:30, 13:30, 16:00.
FORMULARZ NIERUCHOMOŚCI: Darmowy kontyngent zagraniczny