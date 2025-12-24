Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Tajlandia
  3. Chiang Mai
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Chiang Mai, Tajlandia

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
W sercu Chiang Mai pojawił się nowy kompleks mieszkalny klasy biznesowej, stworzony dla tych…
$90,781
Agencja
KVARIS
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Čeština
Mieszkanie 3 pokoi w Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 49 m²
W sercu Chiang Mai pojawił się nowy kompleks mieszkalny klasy biznesowej, stworzony dla tych…
$123,219
Parametry nieruchomości w Chiang Mai, Tajlandia

