Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chalong
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Chalong, Tajlandia

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowy kompleks mieszkalny zarządzany przez światowej sławy hotel marki Wyndham oferuje premię…
$78,942
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chalong, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się