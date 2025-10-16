Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bangkok
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Bangkok, Tajlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Bangkok, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 591 m²
Liczba kondygnacji 2
$3,70M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bangkok, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się