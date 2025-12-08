  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Phli District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bang Phli District, Tajlandia

Bang Kaeo Town Municipality
1
Bang Kaeo Subdistrict
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Zespół mieszkaniowy WHIZDOM THE FORESTIAS
Ban Prem Ruethai, Tajlandia
od
$153,613
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 50
Luksusowe apartamenty ze wspaniałym widokiem na las! Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Rentowność od 5%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Dogodna lokalizacja kompleksu mieszkalnego gwarantuje Państwu wysoki popyt na mieszkania na wynajem! …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Na mapie
Realting.com
Udać się