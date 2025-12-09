  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco-Housing

Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco-Housing

Bel Air, Hiszpania
od
$2,90M
;
13
Zostawić wniosek
ID: 39356
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1387434567
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Bel Air
  • Adres
    Calle Mejorana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, featuring shared outdoor areas, a pool, and gardens; as well as interior amenities including an elevator. The semi-basement, with natural light, includes a sauna, jacuzzi, and laundry facilities—all powered by renew-able energy. The project will be delivered turnkey. In the process, the client first purchases the plot, while simultaneously signing an exclusivity construction contract with us, which includes a reservation payment. Subsequent payments are made according to the certifications issued by the site manager. If you are Looking for a hassle-free investment with high returns, we offer a smart co-housing model with guaranteed returns of 10% per year from year 1, with no concerns about tourist rental licenses.

Lokalizacja na mapie

Bel Air, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$264,744
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Istan, Hiszpania
od
$1,81M
Dzielnica mieszkaniowa HORIZON VIEWS
Manilva, Hiszpania
od
$431,738
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Coto Homes
Mijas, Hiszpania
od
$364,048
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$714,725
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Villa Eco-Housing
Bel Air, Hiszpania
od
$2,90M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Dzielnica mieszkaniowa Marina Golden Bay
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,13M
Located between the towns of Torremolinos and Fuengirola, Benalmadena is just 20 minutes from Malaga airport and is connected to the main areas and attractions of the coast by train and bus services. Rich in attractive beaches, numerous entertainment options and an impressive marina, Benalma…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Dzielnica mieszkaniowa The Palms at Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$488,052
This complex is not simply a place to live. It’s a lifestyle ecosystem. From sunrise swims in your private pool to sunset walks on the coastal path, this is not just a home. It’s a statement. Nestled in the vibrant heart of Estepona’s rising west side, this low-density, high-impact developm…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$916,348
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje