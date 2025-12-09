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Dzielnica mieszkaniowa Ykines Torremolinos

Torremolinos, Hiszpania
od
$428,894
;
14
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ID: 39586
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 152138385
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Torremolinos
  • Adres
    Avenida Palma de Mallorca

O kompleksie

Przeniesienie
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A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Costa del Sol. It stands out for its avant-garde design, premium qualities, and exclusive amenities. An iconic building inspired by the Mediterranean Roman pine, conceived for an urban lifestyle connected to nature. The project features a complete selection of amenities designed for enjoyment and community living: swimming pool, barbecue area, chill-out zone, and pet care space, among others. Spaces designed to share, connect, and foster a social, comfortable, and dynamic lifestyle, where every day is lived with greater quality and well-being.

Lokalizacja na mapie

Torremolinos, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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