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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Cala Golf

Mijas, Hiszpania
od
$696,242
;
8
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ID: 39347
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 177107198
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Camino Ojen a Mijas de Cala Golf

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive complex of 16 newly built semi-detached villas in Mijas. These modern and minimalist design homes are built with high quality materials and designed to offer comfort, spaciousness and luminosity in a privileged natural environment. Each villa has a living-dining room with open plan kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms, basement with natural light, solarium, private garden and 2 parking spaces. In addition, there are communal garden areas with two swimming pools. The properties include fitted kitchens, porcelain floors, ducted air conditioning, automated blinds and hot water by heat pump. Located just 300 metres from the award-winning La Cala Golf Resort, they offer access to 3 golf courses, spa, gym, restaurant and 24h security. With excellent transport links to Malaga and Marbella, it is an ideal option for living, holidaying or investment in a highly sought after area.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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