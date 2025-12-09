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Dzielnica mieszkaniowa Altos del Chaparral

Mijas, Hiszpania
od
$387,939
;
19
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ID: 39303
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 11275979
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Jinete

O kompleksie

Przeniesienie
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English English
New project of 1-, 2- and 3-bedroom homes designed on a 31,000 square meter plot to improve your quality of life. Located in a natural environment and surrounded by two golf courses. It has an ideal location to enjoy the fresh air and the privileged Mediterranean climate in the heart of the Costa del Sol. All the communal areas have been designed so that they can be enjoyed as an extension of each of the properties. The homes are designed with a single purpose: to improve your quality of life. These homes stand out for their optimal distribution, functionality, luminosity, design and technology through sustainable construction. Our commitment to the environment means that we use efficient technologies and materials in the construction of our projects, significantly reducing CO2 emissions and optimizing energy consumption.

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Mijas, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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