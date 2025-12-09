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Dzielnica mieszkaniowa Horizonte Village Penthouses

Mijas, Hiszpania
od
$1,76M
;
20
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ID: 39498
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2019908178
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle de la Encina, 40

O kompleksie

Przeniesienie
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Beautiful residential project on the Costa del Sol, offering modern penthouses, apartments and villas with breathtaking sea and mountain views. With amenities like underfloor heating, Italian kitchens, private pools, and smart home systems, residents enjoy a tranquil retreat with all modern conveniences. Majestic residences in the picturesque mountains offer a unique opportunity to savor the tranquil beauty from dusk to dawn, as the sun casts a golden glow over the coastal landscape. Kitchen Cupboards Luxury Italian furniture — Scavolini products are fully certified as Made in Italy, designed for discerning clients. Underfloor Heating Throughout the property except for the master bedrooms, which have wood flooring. Windows and glassing Exterior carpentry by Cortizo, CorVision with double glazing and solar protection. AMENITIES Outdoor gym Clubhouse Swimming pool Coworking space Playground Easy access to pristine beaches, quaint villages, and vibrant city life ensures the best of both worlds. Investing in this new development promises excellent growth potential and a steady income stream, making it a smart choice for your future.

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Mijas, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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