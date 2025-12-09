  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Marbella
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa Celestia

Dzielnica mieszkaniowa Villa Celestia

Marbella, Hiszpania
od
$10,58M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 39300
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1837863156
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Adres
    Calle Pizarra

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Situated in the prestigious Rocío de Nagüeles urbanisation, this Villa represents contemporary luxury within easy reach of Marbella's famous Golden Mile. Its enviable location ensures easy access to 5-star amenities, while exuding an aura of exclusivity. Set on a spacious plot, the villa boasts meticulously manicured gardens and a private swimming pool, providing an idyllic sanctuary for relaxation and entertaining. Expansive terraces allow for al fresco dining and leisure, while the lush landscaping surrounding the property ensures privacy. Designed by the prestigious architectural firm Tobal Arquitectos, it captivates with its modern style. The high ceilings amplify the feeling of spaciousness and luminosity throughout the residence. With sweeping sea and mountain views, the villa's privileged location provides a picturesque backdrop for luxurious coastal living. This property seamlessly blends contemporary elegance and unparalleled comfort, promising its residents an unparalleled lifestyle.

Lokalizacja na mapie

Marbella, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Cerquilla 57A
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$5,40M
Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$847,549
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$435,468
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$621,069
Dzielnica mieszkaniowa Villa Karina
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$9,10M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Villa Celestia
Marbella, Hiszpania
od
$10,58M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Dzielnica mieszkaniowa Villa Carolina
Bel Air, Hiszpania
od
$3,30M
Exclusive villa under construction on Estepona's New Golden Mile. Modern design, prime location, and all the amenities, just steps from the sea. Elegance and comfort on Estepona's New Golden Mile In a privileged enclave on the Costa del Sol, just 8 minutes from the center of Estepona and 10…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Dzielnica mieszkaniowa Camarate Hills Fase II
Casares, Hiszpania
od
$346,983
A complex of 36 apartments with 1, 2 and 3 bedrooms. Each apartment has a garage and storage room. Gated community with swimming pool, gardens and children's playground. The design of this development succeeds in integrating the construction with its surroundings, taking full advantage of t…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Dzielnica mieszkaniowa 360º By Cordia
Mijas, Hiszpania
od
$443,683
Discover an exclusive residential project in the coveted area of ​​Cerrado del Águila. Its privileged location offers stunning panoramic views, stretching from the Sierra Nevada to Africa, and a lifestyle where everything you need is right around you. Situated frontline golf, this unique en…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje