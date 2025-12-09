Dzielnica mieszkaniowa Imagine

Pomiędzy błękitem Morza Śródziemnego a zielenią najlepszych pól golfowych, narodziła się nowa kolekcja 15 luksusowych willi, odzwierciedlająca prawdziwy styl życia Costa del Sol. Projekt ten reprezentuje nowoczesny design, przestrzeń, naturalne światło i niezwyciężoną lokalizację w prestiżowej New Golden Mile. Zaledwie kilka minut od plaży, w otoczeniu pól golfowych na najwyższym poziomie i z bezpośrednim dostępem do wszystkich rodzajów usług, wille te oferują idealne połączenie lokalizacji, projektu i jakości życia. Wille położone są na płaskich działkach o powierzchni od 985 m ² do 1,125 m ² i wyróżniają się nowoczesną, elegancką i funkcjonalną architekturą. Każdy dom został starannie zaprojektowany, aby oferować hojne przestrzenie, naturalne światło w całym domu, a optymalny układ koncentruje się na komforcie i życiu śródziemnomorskim. W pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się dwupoziomowe sufity o wysokości prawie 6 metrów, tworząc niezwykłe poczucie przestrzeni i wyłączności. Dzięki swojej południowo-zachodniej orientacji, wszystkie wille cieszą się wyjątkową jasność przez cały dzień i spektakularne zachody słońca. Każda willa zawiera 4 pokoje en- suite, przestronne wnętrza, kuchnia open- plan i bezproblemowe połączenie z zewnątrz przez kilka zadaszonych i odkrytych tarasów. Na zewnątrz znajdują się prywatne baseny idealne do pływania na kolanach, ogrodów zielonych oraz stylowy bar przy basenie, z możliwością dostosowania do preferencji kupującego. Ponadto poziom piwnicy oferuje wiele możliwości indywidualnego użytkowania: siłownia, spa, kino, pokój gier lub apartament gościnny. Doświadczenie jest zaokrąglone spektakularnym solarium na dachu - idealne do rozkoszowania się słońcem, otwartymi widokami i uprzywilejowanym klimatem Costa del Sol. Bel Air to ekskluzywny obszar mieszkalny położony w południe - po New Golden Mile, między Estepona i Marbella, oferuje doskonałą mieszankę spokoju, usług i doskonałej łączności. Zaledwie 10 minut od Puerto Banús, 15 minut od centrum Marbella, 10 minut od Estepona, a około 45 minut od międzynarodowego lotniska Málaga, jego strategiczna lokalizacja pozwala mieszkańcom cieszyć się najlepszym z Costa del Sol z pełną łatwością. Obszar otoczony jest przez infrastrukturę, która obejmuje prestiżowe pola golfowe, takie jak Los Flamingos Golf i El Paraíso Golf Club, ikona 5-gwiazdkowy Anantara Villa Padierna Palace Hotel, nowoczesny The Flag Costa del Sol Marbella i nowo odnowiony nabrzeże METT Hotel & Beach Resort Marbella. Oferta rekreacyjna wzbogacona jest o urocze bary plażowe i ekskluzywną Anantarę przez Sea Beach Club, która zapewnia wyrafinowane doświadczenie plażowe. Obszar ten wyróżnia się również jego udogodnienia sportowe, w tym Racquet Club Villa Padierna i Bel Air Tennis i Padel Club, idealne dla miłośników sportu i wellness. Ponadto oferuje supermarkety, sklepy, restauracje, szkoły i wszystkie niezbędne usługi w bardzo bliskim zasięgu, co sprawia, że jest to szczególnie wygodny i funkcjonalny obszar zarówno dla pełnego życia i pobytów wakacyjnych. Dzięki unikalnej kombinacji spokoju, naturalnego otoczenia, wysokiej jakości usług i dostępności, Bel Air jest idealnym rozwiązaniem dla różnych profili: rodzin poszukujących rocznej jakości życia, kupujących szukających drugiego domu nad morzem oraz inwestorów zainteresowanych nieruchomościami o wysokim zapotrzebowaniu na wakacje lub wynajem długoterminowy. Każda willa jest zaprojektowana w taki sposób, aby oferować niezrównane doświadczenie życiowe, materiały wysokiej jakości i układ dostosowany do codziennego komfortu i rozrywki. Doskonała równowaga pomiędzy pomieszczeniami wewnątrz i na zewnątrz pozwala cieszyć się w każdej chwili - zarówno z rodziną, jak i z gośćmi. Nowoczesny design wnętrz, w połączeniu z ponadczasową elegancją AALTO Exclusive Design, przynosi wyrafinowany i unikalny styl do każdego domu. Wnętrza budzą dobre samopoczucie i charakter, odzwierciedlając istotę ekskluzywnego stylu życia. Główne wejście otwiera się na majestatyczny salon z sufitami o wysokości prawie sześciu metrów i schody łączące różne poziomy. Z przestronnego głównego salonu, można podziwiać piękny widok na ogród i otaczającą naturę. Kuchnia, zaprojektowana przez KOK Studio i wyposażona w urządzenia MIELE, nosi podpis prestiżowej marki SANTOS i staje się sercem domu dzięki otwartej koncepcji, centralnej wyspy i bezpośredniego dostępu do jadalni. Na tym piętrze znajduje się również elegancka ensuite sypialnia z chodnikiem w szafie i bezpośredni dostęp do tarasu i ogrodu. Różne porty, zarówno pokryte, jak i open- air, tworzą wiele relaksujących przestrzeni obok wspaniały basen i ekskluzywny bar basen. Na piętrze apartament master zajmuje całe skrzydło domu, oferując maksymalną prywatność. Oferuje on indywidualnie zaprojektowane spacery w szafie przez UECKO - 2024 Guinness World Record zdobywając markę - i luksusową łazienkę. Ten poziom obejmuje również dwa dodatkowe pokoje z łazienką, każdy z chodnikiem w szafie i prywatnym tarasem. Dolny poziom (-1) oferuje 155 m ² powierzchni wielofunkcyjnej, która może być zaadaptowana jako pokój gier, kino, SPA, GYM, dodatkowe sypialnie lub pokój rodzinny. Naturalne światło przepływa przez okna o pełnej wysokości i wewnętrzne patio. Na tym piętrze znajduje się także pralnia, pomieszczenie techniczne i łazienka. Solarium na dachu z prywatnym basenem i odkrytą jadalnią jest idealnym miejscem na niezapomniane wieczory z widokiem na otaczającą naturę. Te ekskluzywne wille są uzupełnione skrupulatnie ogrodem, prywatnym basenem, dwoma miejscami parkingowymi z ładowarkami do pojazdów elektrycznych, systemem aerotermicznym, zaawansowaną automatyką domu, stolarką TECHNAL i indywidualnym systemem bezpieczeństwa.