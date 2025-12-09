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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Pacaraima

Torremolinos, Hiszpania
od
$733,784
;
16
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ID: 39272
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 225540940
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Torremolinos
  • Adres
    Calle de la Cordera, SOFIA

O kompleksie

Przeniesienie
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A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, with spacious terraces designed for every day of the year. Exclusive communal areas to share, storage rooms and parking spaces for cars and motorbikes. Perfectly equipped homes, with fitted kitchens, air conditioning with Airzone type segmentation, aerothermics, motorised blinds, among other features. All the comforts for you and your loved ones. In its communal areas, the residential complex has fully updated spaces for modern life: landscaped areas, multifunctional swimming pool with beach entrance, sunbeds in the water and swimming lane, outdoor children's area, outdoor fitness area and fully equipped Txoco area.

Lokalizacja na mapie

Torremolinos, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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