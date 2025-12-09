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Dzielnica mieszkaniowa Villa Liria

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,26M
;
6
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ID: 39316
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 512252435
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara
  • Adres
    Calle 5

O kompleksie

Przeniesienie
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Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet. Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
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Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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