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Dzielnica mieszkaniowa Higuerón South Residences

Fuengirola, Hiszpania
od
$898,743
;
12
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ID: 39156
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 356203301
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola

O kompleksie

Przeniesienie
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Architecture and nature blend together in a dream project featuring 164 homes surrounded by native vegetation. These luxurious and spacious houses offer options of 2, 3, and 4 bedrooms, with large sliding doors that optimize natural light and enhance the incredible views. With a cutting-edge design, the project utilizes sustainable materials like corten steel, stone, and wood, ensuring both quality and environmental respect. Each house will be numbered similarly to a hotel, and this is no coincidence. Homeowners will have access to the services of the Higuerón Hotel Curio Collection, adding an extra touch of luxury and convenience to their daily lives. Perfectly located between the beach and the mountains, you can reach either destination in under 5 minutes. Additionally, Málaga Airport is just a short drive away. The common areas of the complex include an outdoor cinema, coworking space, walking trails, picnic and barbecue areas, a dog park, an outdoor gym, and swimming zones for both adults and children.

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Higuerón South Residences
Fuengirola, Hiszpania
od
$898,743
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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