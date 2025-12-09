Dzielnica mieszkaniowa Breeze

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Spektakularny projekt 34 niesamowite apartamenty i penthouses 2,3 i 4 sypialnie, w doskonałej lokalizacji, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia.
Nowoczesny design i awangarda architektura oferują otwarte i jasne przestrzenie, cieszyć się i zrelaksować się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych miejsc na świecie. Urbanizacja będzie miała przyjemne przestrzenie wspólne, takie jak basen, ogrody krajobrazowe, Przestrzeń pracy i fitness. Kompleks, który będzie całkowicie obstawiony, będzie również miał stałe kamery nadzoru i usługi concierge.
Projekt znajduje się w Guadalmina Alta, Marbella (Malaga) jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów na Costa del Sol, z ponad 70 pól golfowych, 300 dni słońca rocznie, średnia roczna temperatura 20 stopni i bardzo blisko przestrzeni kultury, sportu, plaż, wypoczynku, zakupów i gastronomii.
Lokalizacja na mapie
San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Opieka zdrowotna
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