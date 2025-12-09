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Dzielnica mieszkaniowa Breeze

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$784,978
;
11
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ID: 38955
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 258738048
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara
  • Adres
    Calle 18 A

O kompleksie

Przeniesienie
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Spektakularny projekt 34 niesamowite apartamenty i penthouses 2,3 i 4 sypialnie, w doskonałej lokalizacji, aby cieszyć się śródziemnomorskim stylu życia. Nowoczesny design i awangarda architektura oferują otwarte i jasne przestrzenie, cieszyć się i zrelaksować się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych miejsc na świecie. Urbanizacja będzie miała przyjemne przestrzenie wspólne, takie jak basen, ogrody krajobrazowe, Przestrzeń pracy i fitness. Kompleks, który będzie całkowicie obstawiony, będzie również miał stałe kamery nadzoru i usługi concierge. Projekt znajduje się w Guadalmina Alta, Marbella (Malaga) jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów na Costa del Sol, z ponad 70 pól golfowych, 300 dni słońca rocznie, średnia roczna temperatura 20 stopni i bardzo blisko przestrzeni kultury, sportu, plaż, wypoczynku, zakupów i gastronomii.

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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