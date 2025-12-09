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Dzielnica mieszkaniowa BLISS HOMES

Casares, Hiszpania
od
$490,327
;
10
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ID: 39021
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1590766769
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Development of 134 homes of 2, 3 and 4 bedrooms in an oasis of nature. If you dream of living in front of a golf course with magnificent open views and high-quality services, Bliss Homes is your opportunity to acquire a fantastic home at an unbeatable price in Casares Costa.

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

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Dzielnica mieszkaniowa BLISS HOMES
Casares, Hiszpania
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$490,327
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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