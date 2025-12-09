Dzielnica mieszkaniowa El Rosario 430

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Set on a south-facing plot of over 1,000 m², this newly built villa delivers sweeping views of the Mediterranean Sea and surrounding mountains. Developed by Sands Villas and designed by Gonzalez Jacobson, the property combines sharp modern architecture with natural textures and floor-to-ceiling glass for seamless indoor-outdoor living.
The main level features an open-plan layout where the living, dining and kitchen areas flow to expansive terraces through full-width sliding doors. A private infinity pool, covered dining lounge and landscaped gardens create a true extension of the interior spaces. A private driveway leads to a double garage, with additional space to park two cars on the drive.
Inside, the villa is finished to a high standard with elegant stone surfaces, warm wood cabinetry and discreet lighting. Generous bedrooms include stunning ensuite bathrooms, while the master suite offers direct terrace access and panoramic sea views. With its modern design, private setting and exceptional vistas, a standout contemporary home in Marbella East.
Lokalizacja na mapie
Ricmar, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.