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Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds La Capellanía

Benalmadena, Hiszpania
od
$3,36M
;
25
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ID: 38944
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 371083721
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benalmadena

O kompleksie

Przeniesienie
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Located in the prestigious La Capellanía area, this exclusive collection of seven luxurious villas offers unparalleled vistas of the Mediterranean sea, majestic mountains, and the scenic landscapes of Mijas and Fuengirola. 7 Diamonds Villas are more than just homes; they represent our commitment to achieving the highest standards of luxury and quality. La Capellania in Benalmádena is an exclusive residencia area known for its peaceful ambiance and breathtaking sea views. It is ideally located, just a 15-minute drive from Malaga Airport, providing easy access for both domestic and international travel. The vibrant town of Marbella, with its upscale shopping, dining, and entertainment options, is only 30 minutes away. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave and the convenience of nearby urban amenities.

Lokalizacja na mapie

Benalmadena, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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Dzielnica mieszkaniowa 7 Diamonds La Capellanía
Benalmadena, Hiszpania
od
$3,36M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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