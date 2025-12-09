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Dzielnica mieszkaniowa 360º by CORDIA

Mijas, Hiszpania
od
$443,683
;
20
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ID: 38996
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 467697317
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
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A magnificent development located in the iconic Cerrado del Águila area, whose privileged location offers spectacular views of the Costa del Sol coastline, stretching from the Sierra Nevada to Africa.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
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Mijas, Hiszpania
od
$443,683
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Opcje wykończenia Gotowe
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Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
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