  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Fuengirola
  4. Dzielnica mieszkaniowa Lomas del Higuerón 2

Dzielnica mieszkaniowa Lomas del Higuerón 2

Fuengirola, Hiszpania
od
$511,942
;
20
Zostawić wniosek
ID: 39073
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 673372138
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola
  • Adres
    Calle Sierra Nevada

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
This is a very ambitious residential project, designed to meet the expectations of all owners, with meticulous attention to every detail so that you fall in love with your home day after day. It is a fusion of great ideas and hard work that makes this development the perfect place, where community areas and vegetation are integrated, allowing outdoor spaces to flow harmoniously with the homes. Each phase of the project will be a gated community with security, ensuring privacy and intimacy for all residents. The development consists of 198 homes distributed across 10 blocks, ranging from 2 or 3-bedroom ground floor apartments with private gardens to 3-bedroom penthouses. The urbanization features extensive green areas and pools throughout its surroundings. Additionally, it offers a fully equipped gym, a coworking space for owners, and each apartment has 2 parking spaces. Located just 5 minutes from the urban center of Benalmádena, as well as from Carvajal beach and Torreblanca beach. It is also 10 minutes from the center of Fuengirola, Mijas Pueblo, the Miramar shopping center, and the Fuengirola marina. The area is surrounded by a diverse range of offerings, including restaurants, luxury boutiques, beaches, marinas, sports centers, cultural and shopping centers, golf courses, natural parks, schools, and hospitals.

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lavanda Villas
Velez Malaga, Hiszpania
od
$455,003
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$998,327
Dzielnica mieszkaniowa Balcón del Mediterraneo
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Bougaivillea Rosa
Fuengirola, Hiszpania
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Las Mesas Sea Suites
Estepona, Hiszpania
od
$648,460
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Lomas del Higuerón 2
Fuengirola, Hiszpania
od
$511,942
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$595,296
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Dzielnica mieszkaniowa Adagio
Benahavis, Hiszpania
od
$559,724
An exclusive development located in Cancelada, one of the best areas of the New Golden Mile of Estepona. The residential complex has duplexes, single-family homes with garden and / or large terraces as well as penthouses with solarium. The homes will have storage room and garage, and in mo…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Carat Phase 2
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,05M
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga Int…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje