Inmolab.club to agencja nieruchomości z siedzibą w Walencji specjalizująca się w wyszukiwaniu nieruchomości, analizie inwestycji i pełnym cyklu wsparcia dla klientów międzynarodowych, którzy chcą kupić lub zainwestować w Hiszpanii.
Współpracujemy z nowymi rozwiązaniami, nieruchomościami odsprzedaży, projektami remontowymi, jednostkami inwestycyjnymi oraz możliwościami pod klucz.
Nasze podejście łączy w sobie silną wiedzę lokalną, finansową due diligence oraz przejrzyste zarządzanie końcowe: od pierwszych konsultacji i przeglądów nieruchomości po negocjacje, procedury notarialne, pomoc hipoteczną, renowację i zarządzanie po zakupie.
Świadczymy profesjonalną, bezpieczną i zorientowaną na wyniki usługę.
Kluczowe usługi:
• Zakup nieruchomości i pełne wsparcie transakcji
• Inwestycje w nieruchomości i analiza ROI
• Wyszukiwarka nieruchomości
• Zarządzanie renowacją i wsparcie po sprzedaży
• Usługi doradcze dla międzynarodowych nabywców
Inmolab.club. Wiedza, przejrzystość i wiarygodne wytyczne na każdym etapie.