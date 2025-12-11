  1. Realting.com
InmoLab.club

Hiszpania, Wspólnota Walencka
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Strona internetowa
InmoLab.club
O agencji

Inmolab.club to agencja nieruchomości z siedzibą w Walencji specjalizująca się w wyszukiwaniu nieruchomości, analizie inwestycji i pełnym cyklu wsparcia dla klientów międzynarodowych, którzy chcą kupić lub zainwestować w Hiszpanii.
Współpracujemy z nowymi rozwiązaniami, nieruchomościami odsprzedaży, projektami remontowymi, jednostkami inwestycyjnymi oraz możliwościami pod klucz.

Nasze podejście łączy w sobie silną wiedzę lokalną, finansową due diligence oraz przejrzyste zarządzanie końcowe: od pierwszych konsultacji i przeglądów nieruchomości po negocjacje, procedury notarialne, pomoc hipoteczną, renowację i zarządzanie po zakupie.
Świadczymy profesjonalną, bezpieczną i zorientowaną na wyniki usługę.

Usługi

Kluczowe usługi:
• Zakup nieruchomości i pełne wsparcie transakcji
• Inwestycje w nieruchomości i analiza ROI
• Wyszukiwarka nieruchomości
• Zarządzanie renowacją i wsparcie po sprzedaży
• Usługi doradcze dla międzynarodowych nabywców

Inmolab.club. Wiedza, przejrzystość i wiarygodne wytyczne na każdym etapie.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 00:22
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 17:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Hiszpania
Aleksej Vavilin
