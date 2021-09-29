  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Plodovskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Otradnaa buhta 20

Wioska domków Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$22,623
1.10.2025
$22,623
3.12.2024
$25,136
21.11.2024
$22,120
;
27
Zostawić wniosek
ID: 22819
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4287
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Käkisalmi District
  • Miasto
    Plodovskoe selskoe poselenie

Lokalizacja na mapie

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$84,391
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$39,528
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$27,099
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$27,141
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$72,957
Państwo przegląda
Wioska domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$22,623
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$62,731
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$17,885
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Pokaż wszystko Wieś domków Sosnovyj plaz
Wieś domków Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$72,330
Plot w przygotowanej wiosce w pobliżu jeziora Pioneer i tuż obok lasu!Lokalizacja:100 km od CAD→ Plac znajduje się w dzielnicy Vyborg LO, w gotowej miejscowości domek "Pine Beach", na piaszczystym brzegu jeziora Pioneer otoczony relict lasów i natury Karelian Isthmus.→ W najbliższych osadach…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje